Rot-Pink im Check: Von der Punschkrapferl- zur Pandemie-Koalition

Die kurze Episode verdeutlicht, wie schwer es ist, eine Zwischenbilanz über die Stadtregierung zu ziehen, die bei ihrer Verkündigung mit Punschkrapferln gefeiert wurde. Als sie aus der Taufe gehoben wurde, befand sich Wien im Lockdown, an ihrem ersten Geburtstag gibt es schon wieder einen, wie Wiederkehr am Dienstag nicht zu Unrecht anmerkte. Und auch in den Monaten dazwischen drehte sich de facto alles um die Corona-Pandemie.