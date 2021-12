Harald Mahrer: „Als würd’ man sich in beide Knie schießen“

Sie haben neulich gefordert, „lassen wir doch die Profis machen“. Waren bisher im Pandemie-Management keine Profis am Werk?

Zu wenig. Habe ich ein komplexes Projekt und einen Werkzeugkasten mit vielen Werkzeugen, ist es eigenwillig, wenn ich nur den kleinsten Schraubenzieher und im Fall des Falles den Holzhammer des Lockdowns verwende. Das Ärgernis ist groß, wenn man im Winter wieder in den Lockdown muss. Ich glaube, das verstehen die Menschen auch nicht. Ich will mich jetzt nicht mehr über die Vergangenheit echauffieren, aber wir müssen es jetzt schneller und besser machen.

Wäre es so ein Drama, erst am 17. Dezember aufzusperren?

Gibt es ein sachliches Argument dafür? Ich hab keines gehört. Ich will, dass die Menschen in Österreich auf Basis einer Sachentscheidung behandelt werden. Und nicht, weil sich jemand in einem Hinterkammerl bei zwei Spritzern politisch etwas ausgemacht hat. Will ein Unternehmer später aufsperren, kann er das tun.