Ischgl: Hüttengaudi durch die Schweizer Hintertür

Die Seilbahnbranche hat sich am Montag überrascht gezeigt, dass auch im Lockdown die Pisten geöffnet werden dürfen und am Berg Take away angeboten werden kann. Wie andere Skigebiete in Österreich auch - solange es die Schneelage hergibt - will nun auch Ischgl zumindest einen Teil seiner Lifte in Betrieb nehmen. Am 3. Dezember soll es los gehen.

Doch die Voraussetzungen sind besondere. Das Skigebiet von Ischgl ist nämlich mit jenem vom Schweizer Nachbarort Samnaun verbunden. Die Bergbahnen Samnaun haben sich schon vor der Lockdown-Verhängung in Österreich dazu verpflichtet, dass auch ihre Skigäste einen 2-G-Nachweis erbringen müssen. Und sich somit schärfere Regeln auferlegt, als es in der Schweiz vorgeschrieben ist.