Aufsperren – jetzt!

Obwohl zwei Drittel der Bevölkerung geimpft sind, für weite Bereiche eine 2-G-Regel eingeführt wurde und inzwischen bekannt ist, dass sich so gut wie niemand mit FFP2-Maske in Geschäften ansteckt. Obendrein trat der Lockdown just dann in Kraft, als die Fallzahlen ohnehin schon den Höhepunkt erreicht hatten.

Angesichts der immensen wirtschaftlichen Schäden sind die Unternehmer zurecht sauer. Dem Handel wurde das wichtige Weihnachtsgeschäft großteils verdorben, da ist ein offener Adventsonntag nur eine kleine Schadensbegrenzung.

Ab sofort muss mehr Rücksicht auf Österreichs Betriebe und Mitarbeiter genommen werden. Das heißt, Handel, Gastronomie und Hotellerie müssen kommenden Montag öffnen dürfen. Und zwar ohne überschießende Auflagen, wie sie etwa Wiens Bürgermeister Ludwig mit 2-G plus Test andenkt. Denn damit wird jeder spontane Lokalbesuch vereitelt.