Die Gewaltbereitschaft in der Corona-Debatte nimmt dramatisch zu

Das Aggressionspotenzial in der Impf-Diskussion steigt merklich an. Beispiele dafür gab es alleine am Wochenende mehrere. Demonstrationen am Samstag in der Wiener Innenstadt endeten mit knapp 700 Anzeigen – etwa wegen Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Fünf Demonstranten wurden festgenommen, fünf Beamte verletzt. Die Einsatzkräfte seien gezielt mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen worden, hieß es von der Polizei.