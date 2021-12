Aggressive Maskenverweigerer: Wie sicher sind die Wiener Linien?

In den sozialen Netzwerken steigt der Unmut über die Wiener Linien. Die Sicherheitsmitarbeiter der Verkehrsbetriebe würden die Einhaltung der FFP2-Maskenpflicht zu wenig oder gleich gar nicht kontrollieren, so der Vorwurf. Sogar Berichte über Drangsalierungen von Maskentragenden durch Corona-Leugner finden sich online. Und insbesondere an Tagen mit Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen tauchen verlässlich zahlreiche Fotos und Videos aus den Öffis auf, auf denen sich Menschen stolz ohne Maske in der U-Bahn präsentieren.

Kontrollieren die Wiener Linien die Maskenpflicht also zu lasch?