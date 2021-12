Fast 700 Anzeigen bei Corona-Demo in Wiener Innenstadt

Zum Vergleich: Bei einer ähnlich großen Demo, die die FPÖ vor zwei Wochen in Wien veranstaltet hatte, wurden 400 Anzeigen erstattet, zwei Polizisten verletzt und sechs Personen festgenommen.

Nehammer: „Demokratiefeindlich"

Der designierte Kanzler und Noch-Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) macht einmal mehr „demokratiefeindliches Verhalten“ bei den Corona-Demonstrationen aus. „Die große Zahl an Strafrechtsanzeigen zeigt klar das demokratiefeindliche und unsolidarische Verhalten einzelner Teilnehmer, das hier gegenüber der Polizei und der Gesellschaft an den Tag gelegt wird“, sagte Nehammer in einer Stellungnahme am Sonntag.

„Wenn Demonstranten jene Polizisten attackieren, die deren Versammlungsfreiheit gewährleisten, ist das nicht nur inhaltlich grotesk, sondern auch demokratiepolitisch inakzeptabel und mit unseren Werten als Gesellschaft unvereinbar“, sagte Nehammer zu den Ausschreitungen.