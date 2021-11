Demo-Samstag: "Dieser Weg wird kein leichter sein"

Vor eine gewaltige Aufgabe stellte die Polizei dabei die geltende Maskenpflicht. Nur wenige Demonstranten hielten sich daran. Das, obwohl die Veranstalter, wie etwa die beim Museumsquartier versammelte FPÖ, mehrmals auf das Tragen hinwiesen, da sonst eine Auflösung der Veranstaltung drohe.

Angeführt hätte die Kundgebung eigentlich Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Da er sich aber mit einer Corona-Infektion in Heimquarantäne befindet, meldete er sich per Videobotschaft an die „Bewahrer der Freiheit“. Er zeigte sich kampfbereit und betonte, dass die Regierung bei den neuen Maßnahmen vergesse, dass „alles, was man mit Gewalt bekommt, auch mit Gewalt gehalten werden kann“.

Auch das von Kickl angepriesene Pferdewurmmittel „Ivermectin“ wurde hochgelobt. So meinte die Grazer Allgemeinmedizinerin Maria Hubmer-Mogg, dass zig Studien zeigen würden, dass dieses Medikament „wunderbar bei Covid-Infektionen“, wirke. Der Hersteller selbst warnt übrigens ausdrücklich davor.

Doch das war nicht die einzige „Information“ mit fragwürdigem Inhalt. So gab es in den diversen Corona-Gruppen auch denkwürdige Impf-Verschwörungen. Angefangen vom Polizeihubschrauber, der Impfstoff auf die Demonstranten versprüht („Körperöffnungen dicht halten!“), über Impfungen aus dem Hinterhalt aus Kanaldeckeln („Hohe Stiefel anziehen!!“) bis zu Impfgewehren der WEGA („Trag am besten drei Schichten Kleidung!“).