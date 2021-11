Ein Samstag auf der Straße: Demos gegen Impflicht und Lockdown in Wien

Auch Besucher aus dem rechtsextremen Milieu dürften wieder an vorderster Front mitmarschieren – wie schon in der Vergangenheit. Da spazierte der verurteilte Neonazi Gottfried Küssel mit Transparent mit. Für die Identitären sind die Demos ebenfalls ein Fixtermin.

Heikler Einsatz

Der Polizeieinsatz könnte heikel werden. „Wir werden auf ein verhältnismäßiges Einschreiten achten“, hieß es schon im Vorfeld aus dem Innenministerium. Der Appell der Polizei, „aufgrund der derzeitigen epidemiologischen Lage den Aufrufen zu derartigen Großversammlungen nicht Folge zu leisten und von einer Teilnahme Abstand zu nehmen“, dürfte wohl wenig Gehör finden.

Die beiden FPÖ-Demos (auf der Jesuitenwiese im Prater und auf dem Platz der Menschenrechte) wurden für je 5.000 Teilnehmer angemeldet. Eine weitere Kundgebung am Heldenplatz mit anschließendem Marsch um den Ring wurde für 3.000 Menschen.

Krankenhäuser

Nicht nur die Regierung und die Maßnahmen sind Corona-Gegnern ein Dorn im Auge. Auch Krankenhäuser sind in ihr Visier geraten. In Telegram-Gruppen wird zu „Aktionismus in und vor Krankenhäusern“ aufgerufen. Konkret sind Spitäler in Salzburg und Oberösterreich gemeint.