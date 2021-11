Verfassungsschutz warnt: Coronaleugner haben Krankenhäuser im Visier

Sie nennen es "Aktionismus in und vor Krankenhäusern": Coronaleugner rufen in Telegram-Gruppen dazu auf, ausgerechnet bei Spitälern Flagge zu zeigen. Konkret richtet sich der Aufruf gegen Krankenhäuser in Salzburg und Oberösterreich.

Der Verfassungsschutz nimmt die Ankündigungen ernst, auch wenn sie (noch) nicht konkret formuliert sind. Auch die Spitalsbetreiber wurden darüber informiert und sensibilisiert. Als erste Konsequenz werden verstärkt Polizeistreifen in der Nähe der Krankenhäuser unterwegs sein.

Erst vor wenigen Tagen trafen sich Corona-Demonstranten vor der Klinik Wels-Grieskirchen. Rund 600 Personen demonstrierten gegen die Pandemie-Maßnahmen.