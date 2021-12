12/05/2021, 06:59 PM | Laura Schrettl

1.076 Kinder in steirischen Impfstraßen immunisiert Seit Samstagvormittag sind in den Impfstraßen des Landes Steiermark 1.076 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft worden. Wie das Land mitteilte, wurden praktisch alle gebuchten Termine wahrgenommen. Die nächsten Kinderimpftermine finden am 11. und 12. Dezember an den Impfstraßen in Graz, Liezen und Premstätten statt, am 12. Dezember zusätzlich auch in Bruck an der Mur. Am 11. Dezember gibt es in Murau auch für Kinder eine Impfaktion ohne Voranmeldung. An den steirischen Impfstraßen wurden in dieser Woche insgesamt 30.688 Impfungen verzeichnet, in den beiden Impfbussen wurde von Dienstag (30. November) bis gestern, Samstag, 1.833 Mal geimpft. Gemeinsam mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten wurden in dieser Woche in der Steiermark insgesamt 85.305 Impfungen verabreicht, 63.718 davon waren Drittimpfungen, 8.408 Erstimpfungen.