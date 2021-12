Seit genau zwei Wochen ist in Österreich wieder ein harter Lockdown in Kraft. Die Infektionszahlen sind rückläufig. Die Corona-Zahlen wurden nach Problemen mit dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) am Montag erst kurz vor 16.00 Uhr veröffentlicht.

Von Sonntag auf Montag gab es 4.625 Neuinfektionen in Österreich. Die heutigen Neuinfektionen liegen weiter unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage. Außerdem sinkt die Zahl der aktiven Fälle damit weiter auf 103.126. In den vergangenen 24 Stunden wurden 267.328 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 2,25 Prozent. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 574,2.

Zudem gibt es 48 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 12.844 Todesopfer in Österreich gefordert.

Höchststand auf den Intensivstationen in 2021

Auf den Intensivstationen gab es einen neuen Höchststand für das Jahr 2021. 661 Schwerkranke müssen zu Wochenbeginn versorgt werden. Mehr waren es bisher nur in der zweiten Welle vor einem Jahr. Am 25. November 2020 waren 709 Covid-19-Patienten auf ICUs versorgt worden.

Wieder gestiegen ist am Montag auch die Zahl der insgesamt im Spital behandelten Infizierten. 3.107 Menschen müssen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden, um 78 mehr als am Vortag.