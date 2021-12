Wissenschaftlich erforscht: Wie man Kinder bei Impf-Stich am besten beruhigt

Kinderimpfungen sind medizinische Routine. So wird etwa eine Immunisierung gegen Rotavirus-Erkrankungen (lösen Brechdurchfall aus) vom Nationalen Impfgremium (NIG) schon ab der vollendeten sechsten Lebenswoche empfohlen.

Inzwischen wird vonseiten der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und dem NIG auch empfohlen, Kinder ab fünf Jahren gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen. Weil die Pandemie mit vielen Unsicherheiten einhergeht, mutiert der Corona-Impfstich derzeit für etliche Eltern zum emotionalen Erlebnis. Kinder orientieren sich meist an der Gefühlswelt von Mama und Papa – Stressgefühle können sich also auf den Nachwuchs übertragen.

Die Frage, wie man sein Kind am besten durch die Impfung begleitet, beschäftigt besonders viele Eltern. Praktisch, dass Forschende sich kürzlich genau diesem Thema gewidmet haben.

Effektive Stressreduktion

Kanadische Psychologinnen und Psychologen haben analysiert, welche konkreten elterlichen Verhaltensweisen unmittelbar nach dem Stich Stress bei Kindern am effektivsten verringern. Die Erkenntnisse wurden unlängst im Fachblatt Pain veröffentlicht.

An der Studie nahmen 760 Vorschulkinder (zwischen vier und fünf Jahre alt) aus dem Großraum Toronto teil. Laut den Forschenden handelt es sich um die weltweit größte Studie, in der der Effekt der Begleitung von Kindern während einer Standardimpfung beobachtet und untersucht wurde.

Die Erkenntnisse sind durchaus interessant. Es zeigte sich etwa, dass verbale Beruhigungsversuche (z. B. "Du schaffst das schon" oder "Es wird gleich besser") in der ersten Minute nach der Impfung bei den Kindern tatsächlich mehr Stress auslöste. Auch der Versuch, die Kinder abzulenken, indem man über etwas Anderes mit ihnen sprach, war in der ersten Minute nach der Spritze mit höherem Leidensdruck verbunden.

In Minute zwei nach der Spritze standen die unterstützenden Aussagen allerdings mit geringerem Leidensdruck in Verbindung. In diesem Zeitraum waren insbesondere abwertende Kommentare (z. B. "Sei kein Baby") mit mehr Stress bei den Kindern verbunden.

Ruhe ausstrahlen

Was also sollten Eltern tun, um den kindlichen Stress im Zusammenhang mit einer Impfung zu verringern? In einem Artikel für Psychology Today rät Psychologin Cara Goodwin, das Kind bereits vor der Impfung so gut es geht zu beruhigen. Dafür eignen sich Entspannungstechniken, die gemeinsam angewandt werden können, zum Beispiel Atemübungen oder Fantasiereisen.

Unmittelbar nach der Spritze (weniger als eine Minute nach der Injektion) hilft man dem Kind am besten, indem man selbst ruhig bleibt und körperliche Zuwendung in Form von Umarmen, Kuscheln oder Händchenhalten zeigt. In dieser Phase sollte man das Kind eher nicht gezielt ablenken.

Die US-amerikanische Seuchenschutzbehörde (CDC) empfiehlt, Säuglinge und Kleinkinder, denen Impfungen meist in den Oberschenkel verabreicht werden, auf dem Schoß zu positionieren, den Arm des Kindes unter die eigene Achselhöhle zu legen und mit dem Oberarm sanften Druck auszuüben, um das Kind sicher zu umarmen. Die Unterarme und Hände des Kindes sollten sanft, aber keinesfalls grob gehalten werden. Die Füße des Kindes verankert man unterdessen fest zwischen den Oberschenkeln. Ältere Kinder, die eine Spritze in den Arm bekommen, setzt man laut CDC ebenfalls am besten auf den Schoß, umarmt sie und verankert beide Beine des Kindes zwischen den eigenen Oberschenkeln.

Sobald sich das Kind wieder entspannt (mehr als eine Minute nach der Spritze), eignen sich aufmunternde Botschaften als Bewältigungshilfe. Eine ängstliche Reaktion des Kindes auf eine Spritze sollte jedenfalls nie kritisiert oder als unsinnig abgetan werden.

Schmerz-Biene

Auch der Markt hat Produkte parat, die Impfungen für Kinder erträglicher machen sollen. Erst kürzlich empfahl etwa eine Medizinerin auf Twitter "Buzzy". Dabei handelt es sich um eine kleine vibrierende Biene mit blauen Cool-Pack-Flügeln. Die Biene wird auf den Oberarm gelegt. Die Kombination aus Kälte und Vibration hilft, den Injektionsschmerz zu dämpfen.

Warum ist das wichtig? Forschungsergebnisse zeigen, dass die Unterstützung von Kindern bei der Bewältigung der mit Spritzen verbundenen Ängste das Risiko der Entwicklung einer Nadel- oder Arztphobie zuverlässig verringern kann.