EMA entscheidet heute über Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt heute zu Mittag in einer Pressekonferenz bekannt, ob der Corona-Impfstoff des Herstellers Biontechs für Kinder ab fünf Jahren in der Europäischen Union zugelassen wird. Die Expertinnen und Experten haben zwei Monate lang die Daten zu Risiken und Effektivität des Impfstoffes für Fünf-bis Elfjährige geprüft.

Wenn die EMA-Experten grünes Licht geben, muss offiziell die EU-Kommission noch zustimmen - das aber gilt als reine Formsache. In Europa ist der Impfstoff von Pfizer und Biontech bisher nur für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen.

Ist die Zulassung fix, geht Karl Zwiauer, Mitglied des Nationalen Impfgremius, auch von einer dementsprechenden Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) aus.

In den USA und Israel sind bereits rund drei Millionen Kinder mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft worden. In Österreich wird der Impfstoff bisher nur Off-Label (also ohne spezielle Zulassung für Kinder) verimpft: Wien öffnete hierfür sogar eine eigene Impfstraße im Austria Center Vienna, da das Interesse an Off-Label-Impfungen in Kinderarzt-Praxen auf ein sehr großes Interesse stieß.

In allen anderen Bundesländern schreiten die Vorbereitungen zügig voran: So ist die Immunisierung ab Donnerstag auch in Niederösterreich in den Impfzentren in St. Pölten, Tulln und Wiener Neustadt in den sogenannten Kinderimpflinien - diese sind altersgerecht ausgestattet und mit erfahrenem Personal besetzt. Verabreicht werden die Injektionen weiters in den Impfstraßen in Baden und Traiskirchen (Bezirk Baden) und bei 35 niedergelassenen Ärzten.

Handelt es sich um den gleichen Impfstoff wie für Erwachsene?

Nein. Bereits seit dem Hearing vor der FDA Ende Oktober ist bekannt, dass Biontech/Pfizer die Formel des Impfstoffs für Kinder leicht abgewandelt hat. Der Impfstoff enthält einen anderen Puffer: ein inaktiver Bestandteil, der den pH-Wert der Lösung aufrechterhält. Tris/Saccharose hat ein besseres Stabilitätsprofil. Kühlschrank: Neu ist, dass der Impfstoff bei Kinderärztinnen und Kinderärzten in einem normalen Kühlschrank gelagert werden kann, und das sogar zehn Wochen nach Öffnung des Fläschchens.

Was weißt man über den Impfstoff?

Der Hersteller reichte seine Zulassung mit einer Dosis von 10 Mikrogramm mRNA auf 2 ml ein, die Erwachsenen-Dosis beträgt bei Biontech/Pfizer 30 Mikrogramm auf 3 ml. Es handelt sich um jene Menge, die bei Kindern in diesem Alter die beste Antikörperantwort hervorrief und dabei die wenigsten Nebenwirkungen. Wirksamkeit: Laut Pfizer beträgt der Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung durch die Impfung in dieser Altersgruppe 90,7 Prozent.

Was spricht für die Kinder-Impfung?

Im Vorfeld der heutigen Bekanntgabe stellte Zwiauer klar, dass keine Kinderkrankheit zu so vielen Krankenhaus- und Intensivstationsaufenthalten wie eine Erkrankung mit Covid-19 führt. Daten der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) zufolge landeten im April 2021 pro Woche ein bis drei Kinder und Jugendliche auf Intensivstationen. Als Vergleich nannte der Kinderarzt die Masern, an denen eines von 1.000 infizierten Kindern schwer erkranke. "Mit der Impfung haben wir das in den Griff bekommen", stellte er fest, das gleiche Ergebnis wolle man mit der Covid-Impfung von fünf- bis elfjährigen Kindern erzielen. Denn Corona stelle für Kinder ein "unkalkulierbares Risiko" dar. Schwere Spätfolge der Erkrankung möglich: Eine Covid-19-Erkrankung löst bei einem von tausend Kindern die Krankheit PIMS aus, das sogenannte Pädiatrische hyperinflammatorische Syndrom mit Multiorganbeteiligung: Dieses Krankheitsbild führe zu hohen Krankheitsbürden, sagte Zwiauer.

Eine Covid-19-Erkrankung löst bei einem von tausend Kindern die Krankheit PIMS aus, das sogenannte Pädiatrische hyperinflammatorische Syndrom mit Multiorganbeteiligung: Dieses Krankheitsbild führe zu hohen Krankheitsbürden, sagte Zwiauer. Risiko von Long Covid noch nicht abschätzbar: Ob ein Kind an Long Covid erkranke, sei außerdem nicht abschätzbar, unabhängig davon, ob die Erkrankung selbst einen leichten oder schweren Verlauf nehme. "Auch wenn nur drei Prozent der Kinder Long Covid entwickeln - und das ist sehr niedrig gegriffen - gibt es Zigtausend Betroffene", warnte der Experte.

Was spricht gegen die Kinder-Impfung?