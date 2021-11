EMA dala zeleno svjetlo za vakcinaciju djece od 5 godina naviše

Covid vakcina proizvođača Biontech/Pfizer za djecu od pet godina dobila je odobrenje u Evropskoj uniji. To su u četvrtak u podne objavili stručnjaci Evropske agencije za lijekove (EMA). Dva mjeseca su razmatrani podaci o rizicima i djelotvornosti vakcine za djecu od pet do jedanaest godina. Čim odgovarajuće dječije ampule iz Biontech/Pfizer-a budu dostupne, one se mogu primijenjivati, saopštila je EMA. Ovakva odluka je bila očekivana.

Veliki broj novih infekcija dovodi i do porasta infekcija kod djece svih starosnih dobi, pa i do porasta djece koja moraju biti smještena na bolničko liječenje. Ne obolijevaju samo djeca sa prethodnim bolestima, kako je do sada vjerovano, nego i velikim dijelom i zdrava djeca.