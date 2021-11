Mückstein zu Kinderimpfung: "Es gibt sie noch, die guten Nachrichten"

Kinderimpfstraßen

"Es gibt sie noch, die guten Nachrichten", freute sich Mückstein über die Zulassung. Auch als Vater von zwei Kindern würde ihn das besonders freuen. Es sei ein sehr gutes Gefühl gewesen, als seine beiden Töchter - 13 und 16 Jahre alt - im Juli und August geimpft wurden, so Mückstein. Den Eltern von weiteren 600.000 Kindern in Österreich werde nun die Last genommen Angst haben zu müssen. "Die Kinderimpfung ist sicher", sagte Mückstein.

Es werde Kinderimpfstraßen geben und auch die Buchungen werden demnächst möglich sein, so Mückstein. Der Impfstoff für Kinder werde in eigenen Glasfläschchen kommen. Österreich erhalte 258.000 Dosen in einer ersten Tranche. Im Rahmen der "Österreich impft"-Kampagne werde man nun einen Schwerpunkt auf die Kinderimpfung legen, so Mückstein.

Drei Tage nach der Impfung sollen sich die Kinder körperlich erholen und für eine Woche sportliche Aktivität einschränken, empfahl Wiedermann-Schmidt. Die Impfung wird für alle Kinder empfohlen, besonders aber für jene, die Grunderkrankungen haben.

Voitl, der bereits Off-Label-Impfungen bei Kindern durchgeführt hat, ist "sehr froh über die Zulassung". Mögliche Nebenwirkungen gebe es bei Corona-Infektionen weitaus häufiger als bei der Impfung.

Österreich hat ausreichend Impfstoff

Auch der allgemeine Impffortschritt soll gesichert sein. Seit dem Sommer steht in Österreich ausreichend Impfstoff für alle Menschen zur Verfügung. "Eine umsichtige europäische Beschaffungspolitik hat dafür die Grundlage geliefert. Die mRNA-Impfstoffe haben sich dabei als die zentrale Säule der Impfkampagne etabliert", heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Durch die allgemeine Impfpflicht ab Februar und die Empfehlungen, die dritte Dosis bereits nach vier Monaten zu verabreichen, hätten sich die Rahmenbedingungen geändert. Deshalb "werden aus den Bundesländern derzeit erfreulicherweise wieder überdurchschnittlich viele Impfdosen abgerufen", so das Ministerium.

Und: "Österreich hat sich heute als Sicherheitsreserve ein zusätzliches Kontingent von Comirnaty (Biontech/Pfizer) gesichert. Mit diesem sollen ab Dezember laufend die Impfstofflieferungen verstärkt werden. So kann das aktuelle Momentum bestmöglich genutzt und die Impfkampagne noch weiter beschleunigt werden."