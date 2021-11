Extremismus nimmt zu: "Nicht mehr meine Tochter, wenn du dich impfst"

Das Thema Impfen oder nicht öffnet in manchen Familien tiefe Gräben. Das geht so weit, dass manche den Kontakt abbrechen, wenn sich der Bruder oder die Freundin impfen lassen – oder eben nicht.

Die Standpunkte sind oft so extrem, dass Angehörige nicht mehr zu einander durchdringen, erzählte Verena Fabris, Leiterin der Beratungsstelle Extremismus, im Ö1-Morgenjournal am Dienstag. "Ein Viertel aller unserer Anrufe dreht sich mittlerweile um Verschwörungstheorien, oft in Zusammenhang mit Corona. Meistens sind es Konflikte in der Familie und Angehörige, die sich an uns wenden", sagte Fabris. Oft komme es auch am Arbeitsplatz zwischen Kolleginnen und Kollegen zu unüberbrückbaren Differenzen bezüglich der Pandemie.

Die Beratungsstelle für Extremismus analysierte 100 Fälle aus dem vergangenen Jahr und stellte Gemeinsamkeiten bei Personen fest, die so stark in Verschwörungstheorien kippen, dass Angehörige Rat suchen: "Oft sind es Personen, die schon zuvor aktiv waren im esoterischen Milieu oder im alternativmedizinischen Milieu. Die Pandemie hat da wie eine Art Beschleuniger gewirkt."

Oft seien es Personen, die in einer Krise sind, etwa den Job verloren haben, unter Isolation und Einsamkeit im Lockdown leiden. Manchmal kämen "gröbere Probleme wie Spielsucht oder Drogensucht" hinzu.