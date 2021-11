Wie der Nachbar zum Corona-Rebellen wird

Menschen, die sich auf diesen Kanälen informieren und Verschwörungstheorien anhängen, zeichnen sich häufig durch ein starkes Bedürfnis nach Einzigartigkeit aus, erklärt die Sozialpsychologin Pia Lamberty, die an der Uni Mainz Verschwörungsideologien erforscht.

"Man will jemand sein, der wirklich weiß, was vor sich geht, und kein 'Schlafschaf' wie die anderen. Gerade in der Pandemie kann man sich schnell zu einem besonderen Widerstandskämpfer hochstilisieren."

Kontrollverlust vermeiden – laut Lamberty ein zweites zentrales Motiv, wieso Menschen an Verschwörungsgebilde glauben. "Man versucht, Kontrolle zu erlangen, indem man Muster sieht, wo keine sind." Trifft das in der Pandemie auf immer mehr Menschen zu? Das lässt sich derzeit noch nicht durch solide Daten belegen. "Wenn man sich aber Umfragen von vor der Pandemie ansieht, erkennt man, wie weit der Verschwörungsglaube verbreitet ist", betont Lamberty. Rund ein Drittel der Menschen in Deutschland und Österreich zeige eine gewisse Affinität zum Verschwörungsglauben. "Mein Eindruck ist, dass bei all jenen, die bisher schon einen Hang dazu hatten, der Handlungsdruck in der Pandemie stärker geworden ist." Die Gesellschaft reagiert außerdem sensibler auf Verschwörungsideologien: Was früher als Eigenart abgetan wurde, wird nun eher als Verschwörungsglaube erkannt.

Die Schnittmenge zwischen Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern sei generell groß: "Der Verschwörungsglaube geht tatsächlich mit einer verstärkten Ablehnung von Impfungen einher. Denn er umfasst das Misstrauen gegenüber Mächtigen und Meinungsmachern. Das macht auch Ärzte und Wissenschafterinnen zu Feindbildern."

Geduld

Stehen Ängste hinter dem Hang zu Verschwörungsthesen, kann man dort ansetzen, gemeinsam recherchieren, vertrauenswürdige Quellen suchen und Informationen einordnen. Menschen, die einer ausgeprägten Verschwörungsideologie nachhängen, lassen sich nur schwer von anderen Wahrheiten überzeugen, weiß Lamberty. "Die beste Chance, sie zu beeinflussen, hat man, wenn man eine gute Beziehung zu ihnen hat. Eine solche Überzeugungsarbeit ist aber mit großem zeitlichen Aufwand verbunden. Weltsichten bauen sich nicht von einem Tag auf den anderen auf – und auch nicht ab. Mit einem Link wird es in den allermeisten Fällen nicht getan sein."