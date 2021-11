Impfgegner: Welche Rolle spielt die FPÖ?

An vorderster Spitze waren aber FPÖ-Politiker dabei, auch wenn Parteichef Herbert Kickl als Corona-Erkrankter nur via Videowall dabei war. Doch wie viel FPÖ steckt jetzt wirklich in diesen Protesten und wie sehr nutzt sie die Demos um Wähler zu gewinnen? Wie mobilisieren die FPÖ und Parteien wie die neue Impfgegnerpartei MFG im Netz? Und haben Sie damit Erfolg? Moderator Elias Natmessnig hat darüber mit dem Kommunikationsexperten Andre Wolf von Mimikama.at gesprochen

