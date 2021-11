Omikron: Wie Impfstoff-Mangel in armen Ländern Mutationen begünstigt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) forderte ebenfalls am Montag, dass Impfstoffspenden besser geplant werden müssten. Diese erfolgten oft spontan, viele Impfdosen seien mit nur noch kurzer Haltbarkeit am Bestimmungsort eingetroffen.

Auch sollten Impfmaterialien – etwa Spritzen und Verdünnungsmittel – sowie die Frachtkosten nach Ansicht der WHO in der Spende eingeschlossen sein. Nur so sei es Empfängerländern möglich, Impfkampagnen nachhaltig zu planen. Ob dadurch ausreichend hohe Impfquoten erzielt werden können, um Mutationen künftig zu erschweren, ist derzeit noch nicht absehbar .

Auf Booster verzichten?

Während Millionen Menschen in Entwicklungsländern also weiter auf den Erststich warten, haben westliche Staaten mit Booster-Impfungen begonnen. „Das ist zwar ein gewisses ethisches Problem“, räumt Gartlehner ein. Es sei aber völlig unrealistisch, dass durch den Verzicht auf den Drittstich im Süden mehr Impfstoff zur Verfügung stehe.