Prinz Charles muss auf Karibikinsel das Aus für die Monarchie feiern

Ist es das Alter, die jüngsten gesundheitlichen Schwächen, oder doch der für die Monarchie nicht gerade freudige Anlass? Queen Elizabeth wird nicht dabei sein, wenn die Karibikinsel Barbados sich morgen, Dienstag, endgültig von der Monarchie verabschiedet - und damit von ihr als Königin. Eine Präsidentin wird von da an das Staatsoberhaupt der Insel, übernimmt also damit die Funktion, die bislang die 95-Jährige innehatte. Prince Charles hat für seine Mutter den Job übernommen, Barbados quasi aus der Monarchie zu entlassen. Der 72-jährige Kronprinz traf Sonntag Nacht auf der Karibikinsel ein.

Adelige Präsidentin

Begrüßt wurde er von der zukünftigen Präsidentin Sandra Mason. Die 72-Jährige, die bisher schon Gouverneurin der Insel war, trägt immerhin den Adelstitel "Dame", also Freifrau, sie ist genauer gesagt "Dame Grand Cross of the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George".