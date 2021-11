Keine englischen Eichen für Nordirland zum Queen-Jubiläum

„Plant a Tree for the Jubilee“, reimt die Webseite. Also: „Pflanzt einen Baum zum Jubiläum“. Der Palast twitterte im Mai ein Foto der 95-jährigen Monarchin, in grünem Mantel, Kopftuch und Gummistiefeln. Sie und Prinz Charles pflanzten eine Eiche auf dem Gelände von Schloss Windsor. Der Prinz hatte sogar ein Wortspiel parat: „Tree-bilee“, also „Baum-Jubiläum“.