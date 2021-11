Omikron-Variante: Was bringen Landeverbote und Einreisestopps?

Nach dem bestätigten ersten Omikron-Fall in Tirol: Was passiert dort jetzt?

Der Betroffene hat sich als Reiserückkehrer gemeldet. Er ist symptomfrei und in Quarantäne und hatte nur zwei Kontakte, die jetzt ebenfalls PCR-positiv sind. Auf den Aufruf haben sich etwa 30 Personen gemeldet, von 20 gibt es bereits ein negatives Ergebnis. Die betroffene Person arbeitet im Gesundheitswesen, hatte noch keinen Booster, die zweite Impfung liegt neun Monate zurück.

Was bringen Landeverbote und Einreisestopps?

Mehrere Studien zeigten: Solche Maßnahmen können die Ausbreitung einer Infektionskrankheit um maximal einige Wochen verzögern, aber nicht verhindern. Im Frühjahr 2020 konnte in China die Virusausbreitung außerhalb Wuhans durch die Reiserestriktionen um drei bis fünf Tage verzögert werden. Wichtiger sind demnach Quarantäne, rasche PCR-Testung und Hygienemaßnahmen bei der Einreise. Auch angesichts der nicht vorhandenen Daten zur Wirksamkeit hat sich die WHO gegen solche Einreisestopps ausgesprochen. Amesh Adalja, Infektiologe an an der Johns Hopkins University, erklärte in der Washington Post, diese Maßnahme trage nur wenig bis nichts zur Ausbreitungseindämmung einer Variante bei, "die sich möglicherweise schon seit mehreren Tagen bzw. Wochen vor ihrer Entdeckung ausgebreitet hat". Fazit: Sie können aber helfen, zumindest ein wenig Zeit zu gewinnen - aufhalten können sie eine neue Variante aber nicht.