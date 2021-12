Omikron: Wie berechtigt ist die Hoffnung auf mildere Krankheitsverläufe?

Ein erster Bericht der südafrikanischen medizinischen Forschungsorganisation "South African Medical Research Council" über Spitalsaufnahmen im Großraum um die Hauptstadt Pretoria (Tshwane) zeigt einen "exponentiellen Anstieg" der Fälle in den vergangenen Wochen. Waren es in der am stärksten betroffenen Provinz Gauteng vom 21.11. bis 27.11. 8.569 Fälle, stieg diese Zahl in der darauffolgenden Woche 48 (28.11. bis 4.12.) auf 41.921.

"Die wichtigste Beobachtung der vergangenen zwei Wochen ist, dass die Mehrheit der Covid-Patienten keinen Sauerstoff benötigt", heißt es in dem Bericht. Doch die Autoren betonen auch, dass es sich um eine Momentaufnahme aus den ersten beiden Wochen der neuen Welle handelt.

Von 42 Patienten am 2. Dezember waren 70 Prozent (29) nicht sauerstoffpflichtig. Dies sind hauptsächlich "Zufallsdiagnosen", die Spitalsaufnahme erfolgte ursprünglich aus anderen Gründen als Covid.

In vorangegangenen Covid-Wellen sei das anders gewesen: Da sei die Mehrheit der Covid-Patienten immer mit Sauerstoff versorgt worden.