"Nicht die bösen Ungeimpften"

Jüngst sorgte die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch für Empörung: Auf der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Wien behauptete die Medizinerin, die allerdings nie als Ärztin gearbeitet hat, die Spitäler wären nicht mit Ungeimpften gefüllt, sondern mit Geimpften, die wegen Impfschäden behandelt werden müssen. Es seien "nicht die bösen Ungeimpften", die die Spitäler füllen, so die Blaue. "Oh nein, das sind ganz ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen."

In der ORF-Sendung Im Zentrum zeigten sich alle anderen Parteien fassungslos über diese "Lüge". Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek wollte dazu nichts sagen, derartiges würde man in der FPÖ nicht in einer ORF-Sendung, sondern parteiintern debattieren.