Wegen Impfterminen für Kinder: Ärztin von Impfgegnern bedroht

„Ich erhalte Mails und Droh-Anrufe in der Ordination, meine Mitarbeiterin wird auf Facebook beschimpft“, schildert sie sichtlich mitgenommen. Der Google-Account ihrer Ordination sei von Impfgegnern gehackt worden: „Dort werden jetzt in meinem Namen Nachrichten gepostet.“ Sie hat die Rechtsabteilung der Ärztekammer eingeschaltet – und auch die Polizei. „Die nimmt die Sache sehr ernst und geht den Mails nach“, ist die Ärztin erleichtert.

Polizei bei Impftermin

Der Impftermin für Kinder am Montagnachmittag in ihrer Ordination fand unter Polizeischutz statt, weil Störaktionen angekündigt worden waren. Und sie erzählt: „Ein Vater hat mir gesagt, er begleitet seine Tochter lieber persönlich zum Impfen. Er will seine Frau nicht alleine lassen, weil es in der Schule auch schon Anfeindungen gegeben hat.“

Die Medizinerin nimmt am Impf-Programm des Landes NÖ teil, will sich dies jedoch nun überlegen. „Zum Schutz meiner Mitarbeiter und meiner Familie“, wie sie betont - und bedauert: "Durch solche Aktionen wird dann natürlich auch die Initiative des Landes untergraben."