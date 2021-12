Wie sich die generelle Impfpflicht im Job auswirkt

3. Was ist mit ausländischen Arbeitskräften?

Die Impfpflicht gilt laut Entwurf nur für Personen mit aufrechtem Wohnsitz in Österreich. „Nur wenn Ausländer eine Aufenthaltsbewilligung oder einen Wohnsitz haben, brauchen sie eine Impfung“, sagt Rechtsexperte Meinhard Novak. Nicht betroffen sind etwa ausländische Grenzpendler, temporär entsandte Leiharbeitskräfte sowie 24-Stunden-Betreuerinnen. Sie können ebenso wie Touristen unbehelligt die Grenzen überschreiten, müssen sich aber am Arbeitsplatz an den verordneten Covid-19-Maßnahmen wie 3-G- oder 2,5-G-Regel etc. halten.

4. Dürfen Ungeimpfte neu eingestellt werden?

Rein rechtlich ja, meint Arbeiterkammer-Experte Philipp Brokes, da die Impfung keine Voraussetzung für die Berufsausübung sei.