Der Osten Österreichs hat die besten Karten für das Lockdown-Ende

Dass die Lage im Osten am besten ist, spiegelt sich auch in der Beurteilung der Corona-Ampel-Kommission wieder, die am Donnerstag wieder getagt hat.

So liegt der Osten bei der sogenannten Risikozahl, die neben Neuinfektionen auch Faktoren wie Alter der Betroffenen oder Impfstatus einbezieht, am besten. Am anderen Ende der Skala ist Tirol das Schlusslicht, gefolgt von Kärnten. In beiden Bundesländern ist die Lage in den Spitälern höchst angespannt. Für ganz Österreich gilt aber: Die Corona-Ampel bleibt weiter auf Rot und damit auf sehr hohes Risiko geschaltet.