Vom Geheimdienst ans Corona-Rednerpult

Hermann Mitterer arbeitet beim Heeresnachrichtenamt (HNA). Bei dem Auslandsnachrichtendienst hat er Zugriff auf geheime und sensible Informationen, die maßgeblich zur Sicherheit des Landes und der Bevölkerung beitragen.

Doch Mitterer ist auch anders engagiert: Übernächstes Wochenende soll er in die Rolle des Redners bei einer Corona-Demo schlüpfen. Bei der Kundgebung „Nein zur Corona-Diktatur“ in Wien und Linz will er sich an die Maßnahmengegner wenden.