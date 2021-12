"Der Impffortschritt bei Schwangeren stagniert"

"Bislang haben wir bei einer einzigen stationären Patientin einen Impfdurchbruch feststellen müssen, diese hatte jedoch keinen schweren Verlauf", so Maier, die auch Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Psychosomatik in Gynäkologie und Geburtshilfe ist. "Frauen sollten sich idealerweise vor einer Schwangerschaft impfen lassen, wenn noch ungeimpft, dann ab der 14. Schwangerschaftswoche, spätestens jedoch vor Beginn der zweiten Schwangerschaftshälfte (27 SSW) – da in diesem Abschnitt der Schwangerschaft das Risiko für einen schweren Verlauf am höchsten zu sein scheint."