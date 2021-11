Nach Covid-Infektion: Männer oft unfruchtbar und impotent

Männer schwerer betroffen

Männer zeigen tendenziell schwerere Verläufe als Frauen. Vor kurzem berichtete etwa die New York Times, dass Männer mit Covid-19 um 50 Prozent häufiger beatmet werden müssen und 50 Prozent häufiger an den Folgen der Infektion versterben als Frauen. "Bei Männern konnte ein deutlich schnellerer Abfall von impfspezifischen Antikörpern festgestellt werden im Vergleich zu Frauen. Ich appelliere daher auch an Geimpfte, ihren Impfschutz auffrischen zu lassen", so Feichtinger.

Erst kürzlich zeigte eine schwedische Studie, dass bei den Covid-Impfstoffen von AstraZeneca, Biontech/Pfizer und Moderna der Impfschutz bei Männern schneller nachlässt, ebenso bei älteren Personen sowie Personen mit Vorerkrankungen. Diese Risikogruppen sollten besonders darauf achten, sich impfen zu lassen und sich die Auffrischungsimpfung vier Monate nach dem Zweitstich verabreichen zu lassen. Das Nationale Impfgremium in Österreich empfiehlt dies allen Personen ab 18 Jahren. Studien zeigen aber, dass Männer besonders darauf achten sollten, diese Empfehlung einzuhalten.