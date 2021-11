Linhart ruft Reisende zur Rückkehr aus südlichem Afrika auf

Außenminister Michael Linhart (ÖVP) hat österreichische Reisende im südlichen Afrika am Samstag dringend dazu aufgerufen, nach Hause zurückzukehren. "Die Lage spitzt sich merklich zu, immer mehr Flughäfen in Europa sperren Flüge aus Südafrika und den anderen betroffenen Staaten. Ich appelliere dringend an unsere Österreicherinnen und Österreicher nachhause zu kommen, bevor es nicht mehr möglich ist", so der Außenminister in einem der APA übermittelten Statement.

Österreich hat seine Einreisebestimmungen wegen der neuen südafrikanischen Corona-Virusvariante verschärft und stuft Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini seit Mitternacht als Virusvariantengebiete ein. Damit werden Einreisen aus diesen Ländern grundsätzlich untersagt. Österreichische Staatsbürger dürfen unter strengen Auflagen zurückreisen. Sie sind verpflichtet, sich vor der Einreise nach Österreich unter https://entry.ptc.gv.at/ zur Pre-Travel-Clearance zu registrieren, müssen bei der Einreise einen negativen PCR-Test vorlegen und sich für zehn Tage in Quarantäne begeben, aus der man sich frühestens am fünften Tag nach der Einreise mittels PCR-Test freitesten kann.

Der Stand der beim Außenministerium Reiseregistrierten in Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Simbabwe und Südafrika habe sich seit Freitagnachmittag von gut 170 auf über 200 erhöht. Das Außenministerium werde nun auch den Reiseregistrierten, die in den vergangenen Wochen aus einem der betreffenden Länder zurückgekehrt sind, den Aufruf schicken, sich PCR testen zu lassen, teilte das Außenamt mit.