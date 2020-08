Gutachten spricht für Maskenpflicht im Supermarkt; Maske schützt besser als Visier

Die Mitte März aufgrund des Epidemiegesetzes geschlossenen Betriebe in Österreich können langsam auf eine Entschädigung hoffen. Die entsprechende Verordnung zur Verdienstentgangsregelung sei am 22. Juli in Kraft getreten, hieß es am Sonntag auf APA-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium.

Zwischen 10. und Mitte März hatten die Bezirksbehörden aufgrund der Corona-Pandemie u.a. zahlreiche Hotels und Seilbahnen in Westösterreich auf Grundlage des Epidemiegesetzes geschlossen. Für die Betriebe, die nach Paragraf 20 des Epidemiegesetzes geschlossen wurden, ist eine Entschädigung für den Zeitraum bis Ende März möglich.