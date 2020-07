Update von Anschober: "Der Babyelefant lebt!"

Zur Begrüßung meinte seine Sprecherin: Der Babyelefant sei keineswegs "gekillt" worden. Das wäre bei einem Ministerium, das auch für Tierschutz zuständig ist, ja auch "absurd". Deshalb, so die einleitenden Worte, sei er jetzt reanimiert worden.

Anschober bringt gleich den Beweis: "Er lebt!"

Er sei zwar nicht durch Strafsanktionen vorgeschrieben, "aber wir leben ihn. Wir haben uns an ihn gewöhnt, er tut uns gut."

Reproduktionsfaktor ist stabil

Wie immer beginnt der Gesundheitsminister zu Beginn seiner Pressekonferenz aktuelle Zahlen - und erinnert daran, dass die Pandemie längst noch nicht überstanden sei. Die weltweite Entwicklung sei noch immer dramatisch, in den USA, Brasilien und Indien steigen die Zahlen am meisten. Starke Zuwächse gab es auch in Serbien und Bosnien - das sind Länder des Westbalkans, die als Risikogebiete gelten.

Wie steht Österreich da?

Obwohl die Infektionszahlen an sich steigen, liege der Reproduktionsfaktor relativ stabil bei 1,07. "Wir waren Mitte Juli schon etwas niedriger, in den letzten Tagen sinkt er aber wieder deutlich."

In den vergangenen 24 Stunden gab es 179 neue Infektionen. In Wien gab es 78 Fälle - gemeinsam mit Oberösterreich ist das das stärkste Bundesland. Am "erfreulichen Ende" liegt Vorarlberg mit 3 neun Fällen. 890.000 Tests wurden seit Beginn der Krise durchgeführt.

Getestet wird derzeit vor allem in den Tourismusgebieten, auch das Screening (also das Testen ohne Anlass) in Risikobereichen wie in Gesundheitsberufen wird fortgesetzt. Das dürfte sich auszahlen: Es stellte sich heraus, dass 26 Prozent der positiv getesteten Personen keine Symptome hatten.

Kaum noch ältere Menschen erkrankt

Neuigkeiten hat Anschober zur Altersstruktur: In der Startphase bis zum 15. März gab es viele Betroffene jüngeren bis mittleren Alters. Dadurch gab es relativ wenige schwer Erkrankte. Dann ging die Alterskurve steil bergauf: Zwischen 16. März und 11. April waren immer mehr Ältere betroffen. Der größte Balken, den Anschober herzeigt, betrifft Menschen ab 50 Jahren.

Ab 12. April ist der Anteil an Älteren geblieben, die zweitgrößte Gruppe waren dann aber die Jüngeren.

Jetzt, und das ist "überhaupt tollste", sagt Anschober: Derzeit gibt es kaum noch ältere Betroffene, sondern hauptsächlich jüngere. "Toll" ist das deshalb, weil die Erkrankung - wie wir wissen - bei Jüngeren milder bzw. ganz symptomfrei verläuft.

Auch in St. Wolfgang, wo sich jüngst ein Cluster gebildet hat, waren bis auf einen Gast nur Praktikanten oder junge Mitarbeiter der Hotellerie betroffen.

Das sollte jüngeren Menschen zu denken geben, betont Anschober: Auch sie können am Coronavirus erkranken. Er appelliert an sie: Es brauche wieder mehr Risikobewusstsein, mehr Mitmachen. Man solle sich nicht nur dann richtig verhalten, "wenn es der Staat verordnet".

So solle der Mindestabstand, der Babyelefant, gelebt werden. "Ich weiß selbst, es ist nicht immer einfach, daran zu denken", sagt Anschober, und er pocht auch auf den Mund-Nasen-Schutz. Es sei mittlerweile "völlig klar in der Wissenschaft", dass sie nützlich sei.