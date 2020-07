Wiener Stadtrat Hacker will kostenlose Tests für alle Reiserückkehrer

So wie in Deutschland solle auch in Österreich jeder, der aus dem Ausland einreist, direkt an der Grenze auf das Coronavirus getestet werden: Diese Forderung hat der Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrat jetzt in der Presse erhoben. „Ich verstehe zwar, dass es merkwürdig klingt, wenn die Allgemeinheit für Leute zahlen soll, die sich einen Urlaub leisten können, aber nach ihrer Rückkehr keine 100 Euro für einen Test aufbringen wollen“, sagt er.

In Deutschland ist genau dieses Modell kürzlich beschlossen worden, allerdings ohne jegliche Verpflichtung. Wer will, kann einen Abstrich vornehmen lassen, das Ergebnis kommt dann per SMS. Bis dahin muss man – wie schon bisher – in Heimquarantäne.

Unzuverlässige Tests

Hackers Vorstoß zielt darauf ab, dass viele im Ausland gemachte Tests unzuverlässig sein dürften. Die entscheidende Frage laute: „Kriegen wir bei den aus dem Ausland mitgebrachten Tests die Qualität, die wir zu Recht erwarten dürfen? Genau das bezweifle ich.“Die im Grenzeinsatz befindlichen Bundesheersoldaten könnten ja nicht alle handgeschriebenen Test aus der Ukraine, Türkei, Serbien oder Slowenien auf Echtheit prüfen könnten, vor allem nicht unter Zeitdruck.