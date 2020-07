Partyszene droht Abwanderung in die Illegalität

Tanz-Bedürfnis

Für Psychologin Natalia Ölsböck ist das keine Überraschung. Das Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmtheit lasse sich nicht unendlich lange unterdrücken. Genauso wenig wie jenes nach Geborgenheit – laut Ölsböck „der größte Gegenspieler der Einsamkeit“.

Geborgenheit beschränkt sich jedoch nicht auf die eigenen vier Wände: „Es gibt viele Orte, an denen man sich geborgen fühlt.“ Gerade junge Menschen finden Geborgenheit auch in ihrem Freundeskreis, in Musik – und in Ritualen wie Tanzen.