Club-Ersatz: Der Park ist die neue Disco

In Innsbruck sorgte die Studentenszene am Beginn der Corona-Krise für Kopfschütteln. Statt auf Abstand setzte sie auf Massentreffen an der Inn-Promenade hinter der Universität. Eine Sperre war die Folge.

Als beliebter Treffpunkt hat sich – nicht erst seit diesem Sommer – die Sillschlucht am Rand der Stadt etabliert. Sonnen, chillen und zwischendurch im eisigen Wasser abkühlen ist dort angesagt. Und gefeiert wird mitunter auch.