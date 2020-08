Zahl aktuell Infizierter in Österreich konstant - 94 neue Fälle in Wien

Die Zahl der aktuell infizierten Menschen in Österreich ist wieder weitestgehend konstant. 1381 aktuell Infizierte meldeten die Behörden von Mittwoch auf Donnerstag - das sind zwei weniger als noch tags zuvor.

130 Fälle kamen hinzu, währende 132 wieder als genesen gelten.

Auch in den Bundesländern hat sich die Situation beruhigt. Ein vergleichsweiser hoher Anstieg wurde jedoch von der Landessanitätsdirektion Wien gemeldet. Dort verzeichnete man 94 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 10.00 Uhr).

24 Fälle wurden in Oberösterreich gemeldet, 11 in Niederösterreich.

In Salzburg, wo in den vergangenen zwei Tagen ein Corona-Cluster in der Schwarzenberg-Kaserne aufgedeckt wurde, kamen nur zwei neue Fälle hinzu.