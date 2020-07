Coronavirus: Was die PCR-Tests aussagen – und was nicht

„Der Test zeigt aber nicht, ob im Körper vermehrungsfähige Viren vorhanden sind oder nicht.“ – „PCR-positiv oder PCR-negativ heißt also nicht immer unbedingt, dass jemand infektiös ist oder nicht“, betont auch der Infektiologe Florian Thalhammer. „Es gab Personen, deren PCR-Tests 60 bis 70 Tage positiv waren, ohne dass ein Ansteckungsrisiko bestand. Der klinische Infektiologe weiß, wann die Erkrankung abgelaufen und der Patient gesund ist, unabhängig davon, was das Laborergebnis sagt.“

Viren müssen in Zellen eindringen, sie infizieren, um zu überleben, betont Hörmann. „Ein PCR-Test ist also ein Nachweis einer akuten oder – in seltenen Fällen – maximal einige Wochen bis im Ausnahmefall ca. zwei Monate zurückliegenden Infektion. Diese kann aber ohne Krankheitssymptome verlaufen.“