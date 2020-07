Spanien: Die zweite Welle am leeren Strand

Nicht so rigoros wollte Deutschland, das zweitwichtigste Land für Spaniens Tourismus, vorgehen. Berlin vermeidet vorerst Quarantäne und warnt nur vor Reisen in den Norden Spaniens, also nach Barcelona und die Strände der Costa Brava. Für Zehntausende deutsche Urlauber genügt, das, um auf den Spanien-Urlaub für heuer zu verzichten. Die Auswirkungen auf die ohnehin schwer angeschlagene Wirtschaft sind katastrophal. Eine Million Jobs sind allein in den vergangenen drei Monaten in Spanien verloren gegangen, der größte Teil davon im Tourismus.