Ausgangssperren, Masken, Kontrollen: Wie Europa den zweiten Lockdown verhindern will

Großbritannien, das quasi über Nacht eine 14-tägige Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Spanien-Urlaub eingeführt hat, hat angekündigt, eine solche Isolierungspflicht gegebenenfalls auch für Reisende aus anderen Risikogebieten einzuführen. „Wenn wir sehen, dass die Raten in einem Land hochgehen (...), müssen wir Maßnahmen ergreifen, weil wir nicht riskieren dürfen, dass das Coronavirus erneut in Großbritannien verbreitet wird“, sagte Gesundheitsstaatssekretärin Helen Whately.

Belgien verschärft die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus wieder drastisch. Seit Mittwoch dürfen Familien oder zusammenlebende Personen nur noch fünf anstatt der bisher erlaubten 15 Personen treffen. Die Zahl der Besucher bei Veranstaltungen wird in geschlossenen Räumen auf 100 und im Freien auf 200 halbiert. Einkaufen darf man nur noch alleine. Zudem soll so viel wie möglich von zu Hause aus gearbeitet werden. In der Provinz Antwerpen gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 23.00 bis 6.00 Uhr. Maskentragen ist an allen öffentlichen Plätzen Pflicht. In Belgien gab es zuletzt täglich mehr als 300 Neuinfizierte.