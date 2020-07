Neue Corona-Fälle zeigen Schwachstellen für den Herbst

Auf Nachfrage hieß es, dass es in Tirol seit vergangenem Samstag auch einen Fall gibt, der mit dem Cluster am Wolfgangsee in Verbindung steht. Es handelt sich um einen heimgereisten Mitarbeiter, der in Innsbruck positiv getestet wurde – und somit nicht in der OÖ-Statistik aufscheint. Dort rechnet man bereits 68 Personen (+6) dem Cluster zu.

Bei einer freiwilligen Testung auf Salzburger Seite des Wolfgangsees wurden eine weitere Praktikantin sowie drei Personen positiv getestet, die spontan am Screening der Tourismus-Praktikanten teilnahmen.