Mehrere Corona-Ansteckungen nach Trauerfeier in Wien

Laut KURIER-Informationen sollen sich in Wien mehrere Personen bei einer Familienfeier mit dem Coronavirus infiziert haben. Es handelt sich um insgesamt 18 bestätigte Fälle aus zwei Großfamilien.

Am 5. Juli kehrte ein Angehöriger der Familie aus einem Türkei-Urlaub zurück. Dort dürfte er sich bei seinen Großeltern infiziert haben. Bei einem Leichenschmaus am 12. Juli soll er dann sieben weitere Personen infiziert haben, weitere zehn Personen steckten sich dann innerhalb ihrer Familien an. Zwei Infizierte hielten sich in einem Gebetshaus auf, ohne dass sie dort nach jetzigem Info-Stand jemanden angesteckt hätten.

Der Türkei-Rückkehrer verspürte leichte Symptome (unter anderem Geschmacksverlust), woraufhin er 1450 kontaktierte. "Später wurden zwischen 18. und 25. Juli insgesamt 200 Personen getestet, wobei die erwähnten Infektionen festgestellt wurden", sagt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Die Ansteckungskette soll sich dann in Niederösterreich fortgesetzt haben, eine Bestätigung der dortigen Behörden ist noch ausständig.