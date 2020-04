Wegen Corona: Ein Drittel der Moscheen steht vor der Pleite

Laut Vural ist etwa ein Drittel der Moscheegemeinden von der Schließung bedroht.

Kurzarbeit

Um die wirtschaftlichen Defizite zu kompensieren, haben nun sowohl die IGGÖ selbst als auch mehrere Kultusgemeinden um Kurzarbeit und Mietzinsreduktion angesucht. Ob Moscheevereine zudem auf Mittel aus dem Härtefallfonds der Bundesregierung hoffen dürfen, sei noch unklar, sagt IGGÖ-Sprecherin Mussa.

Um eine Finanzspritze in Zeiten der Krise habe man den Bund jedenfalls nicht gebeten. Man bekäme wahrscheinlich ohnehin keine, mutmaßt so mancher in der Glaubensgemeinschaft hinter vorgehaltener Hand.