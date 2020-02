Ein neues Steuer-Modell statt Kirchenbeitrag

Sein Vorgänger als Vorsitzender der Finanzkommission war Bischof Klaus Küng. Und der hatte Sympathien für das italienische System gezeigt. Als „interessant und diskussionswürdig“ nannte er es im Jahr 2012, als die Diskussion über den Kirchenbeitrag wieder einmal hochgekocht war. Küng sprach von „durchwegs positiven Erfahrungen“ in jenen Ländern, in denen dieses System angewendet wird. Aber: „Es bedarf vor so einem Schritt einer gründlichen Prüfung der Rahmenbedingungen und der Machbarkeit.“

Außerdem geht man in der katholischen Kirche derzeit davon aus, dass auch der Staat an so einer Neuregelung wenig Interesse zeigen würde. Wirkliche Gespräche dazu soll es zuletzt unter ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel gegeben haben.