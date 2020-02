Kärnten hat wieder einen Bischof

Ein „Zeichen gegen den Schatten des Pessimismus“ forderte am Sonntag der Vorarlberger Bischof Benno Elbs in seiner Predigt bei der festlichen Bischofsweihe im Klagenfurter Dom ein. Dort wurde der 64-jährige Josef Marketz zum neuen Oberhirten der Diözese Gurk-Klagenfurt geweiht. Mit ihm soll es einen Neuaufbruch in der zuletzt so zerrissenen Kärntner Kirche geben.

Eine Hoffnung, die auch im Päpstlichen Ernennungsdekret, das zu Beginn des Gottesdienstes verlesen wurde, verankert ist: „Da wir die Aufgabe übernommen haben, die universale Kirche zu leiten, sind wir auch verpflichtet, für die Diözese Gurk in geeigneter Weise zu sorgen und ihr, weil ja eben dort ein tatkräftiger Vorsteher erwartet und ersehnt wird, ein in der Liebe hervorragender Hirte und kluger Vater“, heißt es in dem Schreiben von Papst Franziskus. Die Bischöflichen Insignien – Evangeliar, Bischofsring, Mitra und Bischofsstab – erhielt Marketz dazu vom Erzbischof von Salzburg, Franz Lackner, überreicht.