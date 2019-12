Neuer Kärntner Bischof revidiert seine Haltung zum Zölibat

Der designierte Kärntner Diözesanbischof Josef Marketz hat am Sonntag gegenüber " Kathpress" die Bedeutung des Zölibats für katholische Priester betont. In einem Interview unmittelbar nach seiner Ernennung zum Bischof von Gurk-Klagenfurt hatte Marketz sich noch für dessen Abschaffung ausgesprochen.

Der "unverheiratete Dienst als Priester" bleibe für die römisch-katholische Kirche weiterhin wichtig, weil er an der Lebensform Jesu Christi Maß nehme, sagte Marketz. Gleichzeitig gelte es die mit der Amazonien-Synode aufgeworfene Frage nach den kirchlichen Ämtern "offen und ernsthaft weiterzuführen", zu denen Papst Franziskus die Synodenteilnehmer ermutigt hatte. Als Priester und Caritas-Direktor habe er gelernt, dass es immer zuerst den "wachen und unverstellten Blick auf die Realität" brauche, um diese im Licht des Evangeliums zu beurteilen und dann konkret zu handeln. "So will ich es in und mit der Kirche weiterhin halten", meinte Marketz, der am 2. Februar zum Bischof geweiht wird.