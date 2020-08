Aktuelle Corona-Zahlen: Nur 92 neue Fälle von Samstag auf Sonntag

21304 bestätigte Fälle gibt es seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Österreich. 18983 sind aber schon wieder genesen. 718 Menschen starben mit oder am Coronvirus.

Aktuell wurden offiziell 1602 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Von Samstag auf Sonntag verzeichneten die Behörden einen Anstieg um 92 Fälle. Und das, nachdem in dieser Woche vier Mal neue Fälle im dreistelligen vermeldet werden mussten. Der Höhepunkt war am Freitag mit 175 neuen Fällen.

In Wien kamen in den vergangenen 24 Stunden 27 neue Fälle hinzu, in Oberösterreich 13, in Niederösterreich 12, in Tirol und Kärnten je fünf und in Salzburg und der Steiermark je vier. Einen Fall gab es in Vorarlberg, kein einziger Fall wurde im Burgenland verzeichnet.

In Niederösterreich sind Sonntagfrüh sogar mehr frisch vom Coronavirus Genesene als Covid-19-Neuinfektionen verzeichnet worden. Aktuell infiziert waren 252 Patienten.