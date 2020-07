Wirtschaft bricht massiv ein, Börsen im Sinkflug

Schwache Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA sowie zunehmende Sorgen über steigende Corona-Infektionszahlen führten am Donnerstag zu deutlichen Abschlägen an den europäischen Leitbörsen. Der deutsche DAX büßte 3,5 Prozent ein, der ATX verlor 2,7 Prozent.

Vor allem der historische Konjunktureinbruch in den USA macht den Anlegern sorgen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im zweiten Quartal um auf das Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent zurück, teilte die Regierung in Washington mit. Das war der tiefste Einbruch in einem Vierteljahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Nach der in Europa gebräuchlichen Berichtsweise im Quartalsvergleich entspräche das umgerechnet etwa einem Minus von fast 10 Prozent.

Die US-Börsen rutschten im Tagesverlauf ins Minus, die Verluste hielten sich zunächst aber in Grenzen. Der Dow Jones etwa verlor 1,2 Prozent.