Covid-19: Was man bereits über Spätfolgen weiß

Die tatsächlichen Spätfolgen sind aber in vielen Bereichen noch unklar. „Etwas Endgültiges kann man derzeit noch nicht sagen. Was bisher beschrieben wird, sind Fallserien und Momentaufnahmen“, gibt Thomas Berger, Neurologe an der MedUni Wien zu bedenken. Viele davon beziehen sich nur auf diejenigen Patienten, die im Spital oder auf Intensivstationen behandelt wurden. Er warnt vor Panik. „Das ergibt auch eine gewisse Verzerrung. Gleichzeitig weiß man aber nicht, wie es bei den 80 Prozent an leichten Fällen ausschaut.“